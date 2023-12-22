Bursaspor'da 2 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın ardından Bilal Güney ve Mustafa Genç de kadro dışı bırakıldı
Giriş: 22.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:48
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz'ın ardından 2 futbolcu daha süresiz kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcular Bilal Güney ve Mustafa Genç, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.