Yılbaşı gecesinde gözüne havai fişek gelmesi sonrası tedavi altına alınan Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı, Galatasaray'daki sağ bek planlarını da bozdu. Martin Linnes'in sürekli düşen performansından memnun olmayan Fatih Terim, Şener Özbayraklı'yı denemiş ancak tecrübeli bekin sakatlanması sonrasında yönetime sağ bek transferinin yapılması talebini iletmişti. Bu konuda bir oyuncu havuzu oluşturan sarı-kırmızılı teknik heyetin ilk sırasında ise Bursasporlu İsmail Çokçalış bulunuyor.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Bursaspor yönetimiyle cuma günü görüşmeler yapan sarı-kırmızılı idareciler, genç sağ beki kadrosuna katmak istediklerini dile getirdi. Bursaspor yönetimi ise Galatasaray'dan 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep etti. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Bursaspor'un 1,5 milyon Euro'nun altına inmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.