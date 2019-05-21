Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bu iddiasını son haftaya taşıyan Bursaspor'da taraftar isyan etti. Bir grup yeşil beyazlı taraftar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin etrafına pankartlar asarak, Başkan Ali Ay'ın sözlerini ve proje başlıklarını eleştirdi. Pankartlarda "Kongre tarihi?", "Hatalardan ders aldım", "Yeter istifa", "Para verdim", "Kum çakıl", "İyi niyet", "Benzinlik???" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu pankartlar, Bursaspor taraftarının önemli bir kısmından destek gördü.