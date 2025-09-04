Bursaspor, Türkiye Kupası'nda 7 golle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 4 müsabakayla sona erdi. Bursaspor sahasında Söğütspor'u 7 golle geçti
Giriş: 04.09.2025 - 23:34 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 4 müsabakayla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)
Isbaş Isparta 32 SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 4-0
Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor: 2-0
Bursaspor-Söğütspor: 7-0
