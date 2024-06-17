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        Haberler Spor Futbol Bursaspor'un yeni teknik direktörü Batalla oldu! - Futbol Haberleri

        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Batalla oldu!

        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 17.06.2024 - 18:44
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        Bursaspor'da Batalla dönemi!
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        Gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak olan Bursaspor teknik direktörlük görevine Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

        Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

        Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu.

        Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

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