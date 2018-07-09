Yeşil-beyazlı kulüpte 2 Temmuz itibariyle öncelikli satışına başlanan 2018-2019 sezonu kombinelerinde ilk gün ve ilk hafta satış rakamları açıklandı. 2 Temmuz tarihinde 159 kombine satıldığı açıklanırken, ilk hafta itibaren ise 1281 kombine satışı yapıldığı bildirildi. Tribünlere göre satılan kombine sayısı ise şöyle:

"GOLDSİT 1963 Tribünü: 54, VİP 1.Balkon: 40, VİP 2.Balkon: 11, Batı Alt Tribünü: 130, Doğu Alt Tribünü: 278, Doğu Üst Tribünü: 385, Tofaş Tribünü: 203, Güney Kale Arkası: 180."

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