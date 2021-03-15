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Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti

Bursaspor’un tüm futbolcuları ortak bir açıklama yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular, tek kuruş para alamadıklarını belirttikleri bir bildiri yayımladı

Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü’nün A takım futbolcuları isyan bayrağını çekti. Sezon başında bu yana maaşlarının yatmamasından şikayet eden yeşil-beyazlı futbolcular, Ankaraspor galibiyeti sonrası kamuoyu ile bir belge paylaştı. Belgede yazan ifadeler şu şekilde: “Sezon başından bu yana Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor futbol takımı olarak yaşadığımız sıkıntıları bir de hep beraber aktarmak istiyoruz. Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var; biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var ve elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşlarının yatmaması normal kabul edilmemeli. Başarı için gereken güven ve samimiyet ortamı hiç bir şekilde sağlanamazken çözüme yönelik verilen sözler defalarca kez tutulmalı aksine sorunlar daha da derinleşti. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hak edişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz.”

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