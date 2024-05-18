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        Haberler Kısayol Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 Bursluluk parası ne kadar oldu, iOKBS ücreti yattı mı?

        Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 Bursluluk parası ne kadar oldu, iOKBS ücreti yattı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bursluluk sınav sonuçları açıklanınca Bursluluk parası yatacağı tarih gündeme geldi. İOKBS sonuçlarına göre bursluluk parası almaya hak kazanan öğrencilerin İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Peki Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 Bursluluk parası ne kadar oldu, iOKBS ücreti yattı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:30
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        Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Peki 2024 Bursluluk parası ne kadar oldu, iOKBS ücreti yattı mı?

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        İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

        İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak 2023 yılında aylık burs ücreti 863 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bursluluk ücretine yüzde 30 zam yapılması durumunda 1.121 TL’ye yükselecek.

        Bursluluk ücretine yüzde 35 zam yapılması halinde 1.165 TL olacak.

        Bursluluk ücretine yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 1.208 TL’ye çıkacak.

        BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılıyor. Öğrenciler ekim ayından sonra her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek.

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        BURSLULUK ÖDEMELERİ SORGULAMA

        2024-2025 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

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