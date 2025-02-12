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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Millî Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı. Bu yıl 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:00
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        Bursluluk sınav tarihi belli oldu. 27 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. İşte Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler

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        İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
        10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasındadır.


        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
        27 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

        2025 YILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI'NA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR CEVAPLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

        Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı.

        Bu yıl 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

        Bakanlık, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrasına ilişkin en çok merak edilen yirmi soruyu detaylı şekilde yanıtladı.

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        Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi konular detaylı şekilde açıklandı.

        "2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Sorular"ın cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

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