Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacakkaçta bitecek? İOKBS 2025 kaç soru kaç dakika?
Bursluluk Sınavı giriş belgesi alma ekranı söz konusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Pazar günü uygulanacak. İstanbul'un 38 ilçesinde gerçekleştirilecek İOKBS sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı öğrenciler ve velileri tarafından mercek altına alındı. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İOKBS kaç soru, kaç dakika? İşte, 2025 İOKBS sınav giriş belgesi indirme ekranı...
Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu sene 84 bin 626 öğrencinin gireceği Bursluluk Sınavı bugün düzenlenecek. Sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde 210 okul ve 4 bin 508 salonda gerçekleştirilecek. İOKBS başlangıç ve bitiş saati ile soru sayısı gibi detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bursluluk Sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2025 İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı…
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
MEB sınav takvimine göre;
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar bugün uygulanacak.
Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 11.40’ta bitecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İOKBS sınav giriş bilgilerinizin bulunduğu belgeyi kayıtlı olduğunuz okuldan alabilirsiniz. Adaylar Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
İOKBS 2025 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak.
Sınav süresi 100 dakika olacak.
SINIFLARA GÖRE BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI
5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru sorulacak.
8’nci sınıf örğencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.
9,10,11’nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulacak.
SINAVA 84 BİN 626 ÖĞRENCİ GİRECEK
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yarın Adalar hariç 38 ilçede, 210 okul ve 4 bin 508 salonda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı gerçekleştirilecek.
Sınava, 10 bin 486 görevli öğretmen ve okul yöneticisi eşliğinde 84 bin 626 öğrenci katılacak.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Geçen yıl 21 Nisan’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarları 22 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 28 Nisan Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılıyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.