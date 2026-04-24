İOKBS tarihi 2026: Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanan bursluluk sınavı, tek oturumda tamamlanacak. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" İşte 2026 İOKBS sınav tarihi...
Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde uygulanacak sınavda tüm sınıf seviyelerindeki adaylara dört seçenekli 80 soru sorulacak ve öğrenciler için 100 dakika süre verilecek. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman 2026? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, sınav yerleri açıklandı mı? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi...
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
2026 BURSLULUK SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.
Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.
İOKBS KAÇ DAKİKA
Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 sorunun yöneltileceği sınav, 100 dakika sürecek.
2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS 2026 sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.