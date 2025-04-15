Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?
MEB tarafından düzenlenen Bursluluk sınav tarihi belli oldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar Bursluluk Sınavı giriş belgesi için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS bu sene nisan ayında uygulanacağı biliniyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?
Bursluluk sınav tarihi ve sınav giriş belgesi araştırılıyor. MEB bursluluk sınavı devlet tarafından düzenlenen ve öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayan bir sınavdır. Peki Bursluluk sınavı ne zaman ve giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
MEB BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmî internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu yıl 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde, 9. sınıf öğrencileri içinse "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.