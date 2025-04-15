Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?

MEB BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmî internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde, 9. sınıf öğrencileri içinse "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.