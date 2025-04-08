İOKBS için geri sayım başladı. 5-11. sınıf aralığındaki öğrencilerin katıldığı ve başarıya bağlı olarak burs kazandığı bu önemli sınavın başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, 2025 sınav takvimi doğrultusunda sınav giriş yerlerini ve tarih bilgisini öğrenmeyi bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte detaylar...