Burton Albion - Sunderland maçı heyecanı

Burton Albion ve Sunderland, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Burton Albion 7 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sunderland 15 puanda ve 4. sırada. Burton Albion son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sunderland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 372 kodlu maçı oynayanlar; Burton Albion galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.20, Sunderland galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Burton Albion son haftadaki Preston North End müsabasında 2-1 yenildi.

Sunderland, Wolverhampton karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Burton Albion, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Sunderland, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sunderland 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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