Buruk'tan Volkan Demirel'e karşı 4. galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılırken, Buruk da Demirel'e karşı 4. galibiyetini elde etti.