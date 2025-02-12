Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

İslam’ın oruç konusundaki temel prensipleri, kasıt unsuru ve gıda niteliği taşımayan maddelerin mideye ulaşmasını esas alır. Burun damlası, nefes yollarını açmayı veya sıvı dengesini sağlamayı amaçlayan tıbbi bir çözümdür ve yeme içme amacına yönelik değildir. Zaten kullanımı sırasında mideye ulaşan miktarın son derece küçük ve kasıtsız olması, orucun ruhuna aykırı bir eylemin gerçekleşmediğini gösterir. Yine de, dinî hassasiyete sahip kişiler, burun damlasını mümkün olduğunca iftar sonrasına ertelemenin rahat bir çözüm olduğunu düşünebilir; ancak bu her zaman sağlık açısından mümkün veya gerekli olmayabilir. Doktor önerisiyle tıbbi ihtiyaç varsa, orucu tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değildir.

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in fetvalarına göre burun damlası kullanmak, oruç bozucu eylemlerden sayılmaz. Bunun nedeni, ilacın çok küçük bir hacme sahip olması ve esas amacının gıda niteliğinden uzak oluşudur. Kişi bu işlemi yaparken yeme içme kastı taşımadığından, ibadetin manevî bütünlüğüne bir halel gelmez. Yine de oruç süresince ilaç kullanımı konusunda akılda tutmanız gereken birkaç nokta vardır:

Doktor tavsiyesi : Eğer burun damlası kullanmak, bir sağlık gerekliliğiyse, oruç bütünlüğü açısından sakınca olmaksızın kullanılabilir. Çünkü İslam’da zorunluluk hâlinde belirli kolaylıklar tanınmıştır.

: Eğer burun damlası kullanmak, bir sağlık gerekliliğiyse, oruç bütünlüğü açısından sakınca olmaksızın kullanılabilir. Çünkü İslam’da zorunluluk hâlinde belirli kolaylıklar tanınmıştır. Miktar ve kasıt: Damlaların hacmi az olduğundan ve mideye ulaşan kısım son derece sınırlı olduğundan orucu bozacak kategoride kabul edilmez. Ayrıca ilacı yutma kastı da olmadığı için kasıt unsuru devreye girmez.

Kişi, eğer kendini rahatsız hissediyor ve burun damlası kullanmadığı takdirde günlük hayatına devam edemiyorsa, bu tedaviyi ertelemek gereksiz bir zorlanmaya neden olabilir. İslami prensiplerde, sağlığa zararlı olacak ölçüde zorluk çekmek uygun değildir. Burun damlası kullanımı zorunluluk değilse, bazı kişiler iftar sonrasına erteleyerek kendini daha rahat hissedebilir. Ancak bu tedavi mecburiyse ve doktor da bu süreçte kullanımını destekliyorsa oruç için bir risk görülmez.