Burun deldirmek günah mı? Diyanet'e göre burun deldirmek caiz mi?

Süslenme, İslam’da tamamen yasaklanmış bir davranış olarak görülmemekle birlikte ölçü, niyet ve sağlık unsurlarıyla birlikte değerlendirilir. Küpe, yüzük ve benzeri takılar gibi burun deldirme işlemi de bu çerçevede ele alınmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, burun deldirmenin hükmünü değerlendirirken özellikle zarar vermeme, niyet ve örf kavramlarına dikkat çekmiştir. İslamiyet kapsamında burun delme işleminin ayrıntısını yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz…

BURUN DELDİRMEK GÜNAH MI?

Peki burun deldirmek günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre burun deldirmek tek başına günah olarak değerlendirilmemiştir. Burun deldirme işlemi, vücuda kalıcı zarar vermediği ve sağlık açısından ciddi bir risk taşımadığı sürece dinen yasaklanan fiiller arasında yer almaz.

Ancak yine de bu işlemin dikkat çekme, aşırılık veya dinen sakıncalı görülen bir niyetle yapılması hâlinde farklı değerlendirmeler söz konusu olabilir. Diyanet, bu noktada kişinin niyetinin belirleyici olduğuna dikkat çekmiştir.

BURUN DELDİRMEK CAİZ Mİ? Peki burun deldirmek caiz mi? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre burun deldirmek caiz kabul edilmektedir. Özellikle kadınların süslenme amacıyla burunlarını deldirmeleri, İslam toplumlarında yaygın bir uygulama olarak görülmüş ve dinen sakıncalı sayılmamıştır. Sonuç olarak Diyanet’e göre burun deldirmenin caiz olabilmesi için sağlık açısından ciddi bir zarar oluşturmaması ve vücutta kalıcı bir tahribata yol açmaması gerekir. Bu şartlar sağlandığı sürece burun deldirmek dinen uygun görülmüştür. BURUN DELDİRMENİN GÜNAHI VAR MI? Peki burun deldirmenin günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, burun deldirmenin başlı başına bir günahı bulunmamıştır. Ancak burun deldirme işleminin gösteriş amacıyla yapılması, aşırı süslenmeye yol açması veya dinen sakıncalı bir tutumla birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde davranışın mahiyeti değişebilir. Bu noktada Diyanet, süslenme konusunda ölçülülük ilkesine dikkat çekmiştir. Burun deldirme işlemi, İslam ahlakına aykırı bir niyet taşımadığı ve sağlık açısından zarar vermediği sürece günah kapsamında değerlendirilmemiştir.

KÜPE TAKMAK GÜNAH MI? Peki küpe takmak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre küpe takmak tek başına günah olarak değerlendirilmemiştir. Küpe, özellikle kadınlar açısından süslenme kapsamında ele alınır ve İslam’da süslenme tamamen yasaklanmış bir davranış değildir. Ancak süslenmenin ölçülü olması, gösterişten uzak durulması ve dinen sakıncalı bir niyet taşımaması gerektiği vurgulanır. Diyanet’e göre, küpe takmak sağlık açısından zararlı olmadığı ve aşırılığa kaçılmadığı sürece günah sayılmaz. Burada belirleyici unsur, kişinin niyeti ve davranışın İslam ahlakıyla uyumlu olup olmadığıdır. PİERCİNG YAPTIRMAK CAİZ Mİ? Peki piercing yaptırmak caiz kabul ediliyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, piercing yaptırmanın hükmünü değerlendirirken vücuda verilen zarar, kalıcılık ve niyet unsurlarını esas almıştır. Vücuda kalıcı zarar veren, sağlık açısından risk oluşturan veya beden bütünlüğünü ciddi şekilde bozan piercing uygulamaları caiz görülmemektedir. Ayrıca piercingin dikkat çekme, aşırı süslenme veya dinen uygun olmayan bir amaçla yapılması da sakıncalı kabul edilir. Ancak geçici, sağlığa zarar vermeyen ve aşırılıktan uzak uygulamalar, bazı alimlerce süslenme kapsamında değerlendirilse de Diyanet genel olarak bu konuda dikkatli olunmasını önermiştir.