ABD'nin Dallas şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Laura Avila, burun estetiği ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Avila, burun estetiği yaptırmak için daha ekonomik olduğu gerekçesiyle Meksika'ya gitti.

Estetik ameliyat için Meksika'nın Juarez şehrine gitti. Talihsiz kadına omurgasından anestezi uygulandı ancak anestezi vücuda dağılmak yerine Avila'nın beynine gitti. Beyin hasarı gerçekleşen genç kadında kardiyak arrest (kalp durması) gelişti. Bakımevine kaldırılan Laura Avila hayatını kaybetti.

Laura'nın ölümünü Facebook sayfasından duyuran abla Angie, "Benim kız kardeşim, ikinci annem, en iyi arkadaşım bizi bugün 8.20'de bırakıp gitti. Kalbim ağrıyor ve bu acıya nasıl alışacağımı ya da nasıl aşacağımı gerçekten bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

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