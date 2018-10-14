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Burun kemiği kırıkları
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Burun kemiği kırıkları tam olarak ne zaman iyileşir?

Burun kırıklarının genellikle darp veya trafik kazası gibi travmalar sonucunda oluştuğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kırıkları hakkında önemli bilgiler verdi

14.10.2018 - 09:24 | Güncelleme:

Genellikle darp veya trafik kazası gibi travmalar sonucunda oluşan burun kırıklarına hızlı müdahale edilmemesi kişiye sıkıntı yaratabilir. Kişinin veya çevresindekilerin kırılan buruna müdahale etmesinin sakıncalı olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kırıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

 

TRAVMA SONUCU OLUŞURLAR

Burun kırıkları genellikle darp veya trafik kazası gibi travmalar sonucunda oluşurlar. Bir burun kırığı ilk oluştuğu anda, burnun dış kısmındaki, burnun dışındaki piramidi oluşturan kemikler yerinden oynayabilir veya ilk anlarda ödemin etkisiyle kırığın şiddeti tam anlaşılamayabilir. Genellikle bu tarz vakalarda mutlaka bunun dışında bir şişlik veya yara ödem gözükmese bile mutlaka burnun iç kısmının detaylı muayenesi yapılır. Çünkü burnu kıracak kadar şiddetli bir darbe, burnun iç kısmında da duvarı kırabilir ve kanamalara sebep olabilir. Bu tarz durumlarda burun kırığı durumunda yapılması gereken şey; o kırık parçaların mümkün olan en hızlı şekilde yerine getirilip, yerleştirilmesidir.

ESTETİK GÖRÜNÜM DE BOZULABİLİR

“Burun içindeki eğriliklerin veya hematom dediğimiz kan oturmasında hızlı bir şekilde boşaltılması gerekir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Ancak bu tarz durumlarda gerekirse ödemin şişinin inmesi ve hastanın anestezi alabilecek duruma gelmesi için 48 saate kadar bekleme seçeneğinde mevcuttur. Bu tarz burun kırığı düzeltmeleri genellikle anestezi altında yapılır. Ameliyathanede hem burnun kırık olan fragmanlarının yerine yerleştirilmesi, hem de içerde olan eğriliklerin düzeltmesi yapılacaktır. Ameliyat sonrasında burun sırtında bir atel alçı olması beklenir. Morluklar, şişlikler olma ihtimali çok yüksektir burun kırıklarında ve daha sonrasında bu atel bir hafta sonrasına yaklaşık alınacaktır. Ancak kırılmış burun kemiğinin tam düzelmesi muhtemelen 6- 9 ayı hatta bazen 1 yılı bile bulabilir. Tabi bu tarz burun kırıklarında estetik anlamda görünüşle alakalı bir bozulma olması da mümkündür. Aynı esnada deneyimli bir doktorun bu şekli düzeltmesi de uygun olacaktır” dedi. 

BURNU KENDİNİZ DÜZELTMEYE ÇALIŞMAYIN

Burun kırılması durumunda ilk yapılması gereken şey mümkünse hemen bölgeye buzla soğuk kompres uygulamak ve olabildiğince çabuk bir şekilde Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurmaktır. Kırık olan burnu kendiniz düzeltmeyi denemeyin. Çünkü ciddi sonuçlar doğurabilir. Burnu düzeltmek isterken kişinin tansiyonu düşüp, bayılıp çok daha başka sıkıntılara sebep olabilir.

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