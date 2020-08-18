Burun; bulunduğu durum açısından çok fazla travmalar yaşayabilmektedir. Burun kırılması herhangi bir çarpma, vurma, trafik kazası, kavga esnasında ya da düşme sonucu çok fazla kırılma nedeni yaşar. Burun kemikleri yassı ve düz kemiklerden oluşmaktadır. Burun travması oluşan durumlarda kıkırdak kısım esneme yapar o nedenle burun kemiği kırılır. Burun kemiğine, her açıdan darbe gelebilir bazen çatlamalar oluşur; ama en çok yandan darbe alması nedeniyle kırılma daha çok görülmektedir. Şiddetli olan kazalarda çökmeler ve çok fazla kemiğin kırılması durumu oluşabilmektedir.

Burun kemiği kırılmasının en önemli belirtisi; yüzde bazı bölgelerde morarma, çürüme, kanamalar, ödem ve kesilmeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kırılma sonucunda burun bir tarafa doğru kayma yapabilir. Burunda kırılmalar gözle görülebilir şekilde belirtiler oluştursa da bazen hekimler tarafından iç bölgede oluşabilecek herhangi bir kötü durum için film isteyebilirler.

Burun Kırıklığına Nasıl Bir Tedavi Uygulanır?

Burun kırığında eğer bir yer değiştirme söz konusu değilse bir tamponla destek verilerek bitirilebilir. Eğer şekil bozukluğu oluşmuşsa ve kemiklerin kayması ve yer değiştirmesi mevcutsa, düzeltilmesi işlemi uygulanır. Bu bir kaç saat içerisinde yapılmaktadır. Çünkü ödem oluşmaması nedeniyle daha çabuk düzeltme imkanı vardır. Burun kırılmasında ödem oluşması halinde ödemin geçmesi beklenerek burnun şekli tespit edilemeyeceğinden, 3-4 gün tedavi ertelenebilir. 15 gün gibi bir süre geçmesi halinde ise; kemiklerde kaynama hasıl olacağından 6 ay sonra rinoplasti teknikleriyle müdehale etmek gereklidir. İlk uygulama genelde lokal anestezi şeklinde olmaktadır. Bazı durumlarda özellikle çocuklarda ise; genel anestezi uygulaması sağlanmaktadır.

Burun lokal anestezi yapılmak için öncelikle uyuşturulur sonrasında elevatör denilen bir alet içeri sokulur ve diğer taraftan elle kemikler eski halini alması için düzeltilmeye çalışılır. Bu işlem sonucunda burun kemikleri yerlerine oturtulmuş olmaktadır. Sonrasında tampon ile desteklenerek uygulama bitirilmektedir. Tamponda antibiyotik içeriği mevcuttur. Gerektiği durumda flaster ve alçı ile de destek oluşturulabilmektedir. Lokal anestezi bitiminden sonra; hastaya ağrı olabileceği ihtimali üzerine antihistaminik ilaçlar ile ağrı kesici verilmektedir.

Ameliyat bitiminden sonra burnu çok iyi korumak gereklidir. Yeni bir darbe almaması sağlanmalıdır. Burundaki tampon üç gün sonra çıkarılmaktadır. Alçı ya da flaster varsa bir hafta sonrasında çıkarılabilmektedir.