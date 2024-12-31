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        Haberler Objektife Takılanlar Buse Arslan hamilelik sürecini anlattı: İlk birkaç ay sancılıydı - Magazin haberleri

        Buse Arslan hamilelik sürecini anlattı: İlk birkaç ay sancılıydı

        İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, hamilelik süreci hakkında konuştu. Şensoy; "Her şeye çok dikkat ediyoruz. Heyecanla o gün gelsin diye bekliyoruz" derken Arslan ise "İlk birkaç ay sancılıydı sonra normalleşti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:26
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Buse Arslan, eşi Çağrı Şensoy ve arkadaşlarıyla birlikte 32'nci yaş gününü kutladı.

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        "ÇOK MUTLU OLDUM"

        Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Arkadaşlarımızla güzel bir akşam geçirdik, sağ olsunlar doğum günümü kutladılar, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

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        "2024'ÜN SONUNA DAMGA VURDUK"

        2024 hakkında değerlendirmelerde bulunan Buse Arslan; "Güzel bir haber aldık, 2024'ün sonuna damga vurduk. Öncesini unuttum diyebilirim" diyerek mutlu bir yıl geçirdiğini belirtti. Hamilelik süreciyle ilgili de konuşan Arslan; "İlk birkaç ay sancılıydı, sonra normalleşti. Artık uykum geliyor, bir yere gittiğimizde erkenden çıkıp evimize gidiyoruz" dedi.

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        "HEYECANLA O GÜN GELSİN DİYE BEKLİYORUZ"

        Çağrı Şensoy ise, eşinin hamilelik süreciyle ilgili; "Her şeye çok dikkat ediyoruz, kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Heyecanla o gün gelsin diye bekliyoruz" dedi.

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        "GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

        Çağrı Şensoy, eşine yöneltilen "Çağrı Bey'in seti çok yoğun devam ediyor, hamilelik sürecinde yeterince yanınızda oluyor mu?" soru üzerine araya girerek; "Askeriz ağabey, öyle bir şey yok. Görevimin başındayım ben. Çok sakin bir hamilelik geçiriyor eşim, zaten beni yormuyor sağ olsun" diyerek esprili bir yanıt verdi.

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        Doğum günü partisine katılanlar arasında oyuncu Salih Bademci ile eşi İmer Özgün de vardı. Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden Bademci; "Tatlı, sessiz, sakin bir yemek yedik, kutlama yaptık, evlerimize dönüyoruz" diyerek akşamın keyifli geçtiğini belirtti.

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        "ÇOK MUTLUYUZ"

        Salih Bademci, son dönemde sahneledikleri 'Aydınlıkevler' ve 'Fanatik tiyatro' oyunlarının da oldukça başarılı gittiğini ifade edip, "İkisi de şu an çok iyi, 'Maşallah' demek istiyorum. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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        Başrolünü Ezgi Mola ile paylaşacağı dizisinin çekimlerine yeni başladıklarını belirten oyuncu; "Çekimlere yeni başladık ama güzel başladık. İddialı bir iş, umarım güzel sonuçlar alır" dedi.

        #Buse Arslan
        #Çağrı Şensoy
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