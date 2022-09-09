Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın olduğu ekranların en sevilen dizilerinden olan Baba ikinci sezonuyla ekranlara dönecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba’nın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral'in hayatı ve kariyeri ise merak edilmeye başladı. Peki, Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler? İşte Buse Meral biyografisi…