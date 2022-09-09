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Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral oldu! Buse Meral kimdir?

Baba dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Baba dizisinde Kadir karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral oldu. Diziye yeni katılacak olan Buse Meral hakkında detaylar ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

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  • Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler?

    Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın olduğu ekranların en sevilen dizilerinden olan Baba ikinci sezonuyla ekranlara dönecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba’nın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Buse Meral'in hayatı ve kariyeri ise merak edilmeye başladı. Peki, Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler? İşte Buse Meral biyografisi
  • Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler?

    BUSE MERAL KİMDİR?

    25 Temmuz 1999 doğumlu olan Buse Meral İstanbul'da dünyaya geldi. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır.
  • Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler?

    İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege’nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol almıştır.

    Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.
  • Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli, kaç yaşında ve dizileri neler?

    BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte yaşayan bir ailedir. Ailenin bütün fertleri mütevazi bir hayat sürmektedir. Saruhanlılar, geleneklerine sıkıca tutunmuş sıradan bir Türk ailesi yaşantısı vardır. Saruhanlı ailesinin normal geçen yaşantıları bir anda aldıkları bir haberle zorluklarla dolu yeni hayata dönüşür. Emin, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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