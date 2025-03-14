Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada yarı final maçları başladı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic ile karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanını alan Buse Naz, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve raunt tamamlanmadan hakem kararıyla maçı kazandı.

Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

Final maçları 16 Mart Pazar günü oynanacak.