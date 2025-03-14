Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi!

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Naz Çakıroğlu finalde!
        ABONE OL

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada yarı final maçları başladı.

        Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic ile karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanını alan Buse Naz, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve raunt tamamlanmadan hakem kararıyla maçı kazandı.

        Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

        Final maçları 16 Mart Pazar günü oynanacak.

        ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

        Buse Naz Çakıroğlu, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da finale kalmayı başardı.

        Tecrübeli milli boksör, 2019'da ve 2022'den sonra yine finalde mücadele edecek.

        Dünya şampiyonalarında 2019'da gümüş, 2022'de altın madalya alan Buse Naz, 2024'te de şampiyonluk için mücadele edecek.

        Kariyerinde olimpiyatlarda 2 gümüş, dünya şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunlarında ise 2 altın madalyası bulunan Buse Naz, yeni bir büyük başarı için pazar günü yumruk atacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"