Buse Varol'dan 'Selçuk Tektaş' paylaşımı: Allahım sen kalbimizden geçeni biliyorsun

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Şarkıcı Alişan'ın 28 gün önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastanedeki bekleyiş devam ederken, Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi.

"ALLAHIM SEN KALBİMİZDEN GEÇENİ BİLİYORSUN"

Varol, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Allahım sen kalbimizden geçeni biliyorsun. Bir sonraki bayramda Selçuk'umuz da yanımızda olsun inşallah. Allah her şeyi herkesin gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.

"BİZİ MAZUR GÖRÜN"

Geçtiğimiz günlerde eşi ve arkadaşları ile birlikte hastanede objektiflere yansıyan Alişan, basın mensuplarına röportaj ve görüntü vermek istememişti. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz." demişti.

BUSE VAROL: MUCİZELERE TANIKLIK EDECEĞİMİZ BİR HAFTA OLSUN

Varol, geçtiğimiz hafta da, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

YAŞAR İPEK: GÜZEL BİRKAÇ HABER VAR

Müzisyen Yaşar İpek de geçtiğimiz haftalarda Alişan ve koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etmişti. İpek, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldığını söylemişti.

Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini belirtmişti. İpek, "Çok şükür haberler güzel. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş. Bu durum tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" demişti.

ALİŞAN: KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturan Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.