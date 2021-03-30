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Büşra Sanay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Büşra Sanay hayatı hakkında

Büşra Sanay kimdir? Soruları günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. CNN Türk ekranlarında 12 yıldır haber spikerliği yapan Büşra Sanay, kanal ille yollarını ayırdı. İşte Gazeteci ve yazar Büşra Sanay hakkında merak edilenler haberimizde...

Büşra Sanay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Büşra Sanay hayatı hakkında

Büşra Sanay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. 12 yıldır CNN Türk ekranlarında haber spikeri olarak izleyicisinin karşısına çıkan gazeteci Büşra Sanay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kanaldan ayrıldığını duyurdu. Sanay'ın neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

BÜŞRA SANAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Büşra Sanay (d. 26 Kasım 1986, İstanbul),Türk gazeteci, yazar ve televizyon haber sunucusu.

Sanay 26 Kasım 1986'da İstanbul'da doğdu. İstanbul 50. Yıl İnşaa Lisesi'nden 2003 yılında mezun olduktan sonra gittiği Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. 2006 yılında eğitim gördüğü üniversitenin televizyon kanalı ÜNTV'de ilk ekran deneyimini sunduğu kültürel program ile yaşadı. Okul bittikten sonra 2008'de CNN Türk haber kanalı ve ardından 2009'da Cumhuriyet gazetesi'nde staj alarak profesyonel oldu. 2010 yılından itibaren uzun yıllardır çalıştığı CNN Türk haber kanalında hafta içi ve hafta sonu haber kuşaklarında sunuculuk yapmaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdiği "Türkiye'de Ensest Gerçeği" konulu özel haberiyle dikkat çeken Sanay ayrıca yine bu konuda yazdığı; Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği adlı piyasaya sürdüğü kitabı ile 2018 yılında; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Televizyon Sosyal Bilimler Övgü Ödülü ile mükafatlandırıldı.

Aslen İç Anadolu'lu bir ailenin kızı olan Sanay yaşamını Galata, Beyoğlu'nda labrador ırkı köpeği ile sürdürmektedir. Sanatçı Zülfü Livaneli ile yerleşim yerleri; İskoçya ve Ankara'ya hayrandır.

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