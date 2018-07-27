D VİTAMİNİ ALIN: D vitamini almayı ihmal etmeyin. Güneş gören topraklarda yaşıyoruz ve bu konuda çok şanslıyız.
Dolayısıyla her gün 30 dakika güneş görmeye çalışın. Özellikle de eklem yerlerinizden, bileklerinizden almak etkisini artırabilir. Güneş göremediğimiz kış günlerinde ise yağlı balıklarda bulunuyor.
KAHVALTINIZI GÜÇLENDİRİN: Bizim ülkemizde her ne kadar çok sevilse de bal, reçel gibi şeker ağırlıklı besinleri azaltıp proteini artırmak ve kahvaltıyı atlamadan, sıkı bir kahvaltı yapmak daha az acıkmanızı ve yağ yakmanızı sağlar.
YEŞİL ÇAYI DENEYİN: Bazı araştırmalar yeşil çay içmenin metabolizmayı hızlandırarak günde 100 kaloriye kadar daha fazla yakılmasını sağladığını söylüyor.
Ancak herkes de aynı miktarda kalori yakımı sağlamasa da metabolizmayı hızlandırdığı bir gerçek.
SOĞUK DUŞ: Kalp ya da tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunanlar haricinde 30 dakika soğuk duş almak da araştırmalara göre gün boyu yağ yakımı sağlıyor. Ayrıca İngiltere'de yayınlanan bir bilimsel araştırmaya göre kahverengi yağ denilen ve metabolizmayı hızlandıran bu yağ türü soğuk duş ile harekete geçiyor.
UFAK HAREKETLER: Mesela 10 kere aşağı iniyorsanız bunun 5'ini merdivenle yapmayı deneyin.
British Journal of Sports Medicine'de yer alan makaleye göre günde 5 kere merdiven inip çıkan kadınların kondüsyonu 8 hafta sonunda artıyor ve aynı şekilde metabolizma da hızlanıyor.
MAGNEZYUM İÇEREN BİR ÖĞLE YEMEĞİ TERCİH EDİN: Ispanak, fasulye gibi magnezyum içeren besinlerden oluşan bir öğle yemeği yemeye çalışın. Bu da vücudun yağ yakımını hızlandırır.
KIPIRDAYIN!: Dünyaca ünlü Mayo Clinic'in bir araştırmasına göre iş hayatında telefon kullanmak yerine yanına gidip bir şeyler söylemek, ofis içinde mümkün olduğunca kıpırdanmak hatta kaleminizle oynamak, ayaklarınızı hareket ettirmenin bile olumlu etkisi var.
ÇORBA: Akşama doğru yapabiliyorsanız bir çorba için. Hatta mümkünse tavuklu, etli protein içeren bir çorba olsun
KALSİYUM ALIN: Güçlü kemikler için kalsiyuma ihtiyacınız olduğu gibi kilo vermek için de var. Bir araştırmaya göre günde 1500 miligram kalsiyum alan insanların, almayanlara göre daha az kilo aldığı görülmüş.
YATMADAN ÖNCE ZAYIFLATAN BANYO: Tuzlu su ile küveti doldurmak ve banyo yapmak birçok modelin kullandığı bir yöntemdir. Haftada 2-3 defa böyle banyo yapmak toksinleri atmaya yardımcı olabilir.
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