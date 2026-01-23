Büyü bozdurmak günah mı? Diyanet'e göre büyü bozdurmak caiz mi?

Bu şüphe, insanı çaresizlik içinde bir çözüm aramaya iter. İşte tam bu noktada, "büyü bozma" adı altında yürütülen faaliyetler devreye girer. İnsanların manevi boşluğundan ve korkularından beslenen bu alan, dinin sınırlarını zorlayan, imanı tehlikeye atan ve suistimale son derece açık bir zemindir.

İslam inancına göre büyü gerçektir ve haktır; yani tesiri olabilir. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) bile Yahudi bir büyücü tarafından büyü yapıldığı ve Efendimizin bu sıkıntılı durumdan Felak ve Nas surelerinin indirilmesiyle kurtulduğu sahih hadis kaynaklarında sabittir. Ancak İslam, büyünün varlığını kabul etmekle birlikte, onunla mücadele yöntemini çok keskin çizgilerle belirlemiştir. Büyüye karşı başvurulacak yol, yine büyünün kendisi midir, yoksa Allah'ın kelamı mıdır? Fıkhi hüküm, işte bu "yöntem" ayrımında gizlidir.

BÜYÜ BOZDURMAK GÜNAH MI VE YÖNTEM MESELESİ

Halk arasında en çok merak edilen büyü bozdurmak günah mı sorusunun cevabı, "büyüyü ne ile bozduğunuz" sorusuna bağlı olarak değişir. İslam alimleri, büyü bozma işlemini "Nuşre" kavramı altında ele alır ve bunu ikiye ayırır. Birincisi; yapılan bir büyüyü, yine büyücülere giderek, cinlerden yardım alarak veya İslam dışı ritüellerle (necis maddeler kullanarak, kurban keserek, bilinmeyen tılsımlar yazarak) bozdurmaya çalışmaktır. Bu yöntem, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından kesin bir dille yasaklanmış ve "şeytan işi" olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, "büyü yapıldı" şüphesiyle büyücülere, medyumlara veya "cinci hoca" diye tabir edilen şarlatanlara gidip büyü bozdurmak haramdır, büyük günahtır ve hatta insanı küfre (dinden çıkmaya) kadar götürebilir. Çünkü bu eylemde, Allah'tan başkasından medet umma ve şer güçlerle işbirliği yapma (şirk) tehlikesi vardır.

Ayrıca evde Bakara Suresi'nin okunması da tavsiye edilmiştir; çünkü hadis-i şerifte "Bakara Suresi okunan eve şeytan giremez ve büyücüler ona güç yetiremez" buyurulmuştur. Dolayısıyla, büyü bozdurmanın günahı var mı endişesi taşıyanlar, şüpheli kapıları çalmak yerine, Kuran'ın şifa olan ayetlerine sarılmalıdır. Kurşun döktürmek, tütsü yakmak, muska yazdırmak gibi halk inançları ise genellikle İslam öncesi geleneklerden veya batıl inançlardan kaynaklanır. İçinde ne yazdığı belli olmayan muskaları takmak veya garip ritüellerden medet ummak, dinen sakıncalıdır. SUİSTİMAL VE PSİKOLOJİK BOYUT Konunun en tehlikeli boyutu, insanların çaresizliğinin sömürülmesidir. Kendisinde büyü olduğunu düşünen kişiler, genellikle psikolojik sorunlar (depresyon, anksiyete, panik atak) yaşayan veya hayatında travmatik olaylar atlatan bireylerdir. Bu ruh halindeki insanları "sende papaz büyüsü var", "kısmetin bağlanmış" gibi korkutucu ifadelerle kandıran sahtekarlar, hem maddi hem de manevi büyük bir yıkıma neden olurlar. Diyanet, bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgular. Bir Müslümanın inancına göre, Allah izin vermedikçe hiçbir büyücü veya cin kimseye zarar veremez. "Zarar ve fayda sadece Allah'tandır" inancı (Tevhid), büyünün psikolojik etkisini kırmanın en güçlü yoludur.