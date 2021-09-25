Altay, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederken üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Kulüp efsanesi Mustafa Denizli ile geçen sezon 1. Lig'den çıkan ve Süper Lig hasretine son veren 'Büyük Altay', Süper Lig'de de maç fazlasıyla liderliğe oturdu! Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminde altyapı başta olmak üzere yeniden yapılanmaya giden İzmir temsilcisi, Mustafa Denizli ve ekibinin de yoğun çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı!

300 OYUNCU İZLEDİ, ALINANLARIN HEPSİNİ KENDİ SEÇTİ!

1. Lig'den yükselen Altay bu sezon biri kiralık 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu transferlerde ise Mustafa Denizli'nin bireysel imzası yer aldı! Ekibiyle birlikte 300'den fazla oyuncu izleyen tecrübeli çalıştırıcı, alınan oyuncuların hepsini kendisi seçti! Düşük bütçeli, mütevazı bir kadro kuran Altay, sadece Cesar Pinares için 1 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Dört oyuncu için bonservis bedeli ödemedi.

MAÇ HAZIRLIKLARINI YARDIMCILARINA BIRAKTI

Denizli'nin son görevlerine kıyasla yaptığı diğer bir değişiklik ise teknik heyetinde yaşandı. 71 yaşındaki çalıştırıcı, Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük de yapan Mert Nobre'yi ekibine katarken 28 yaşındaki Gökhan Karaaslan'ı da yardımcısı olarak görevlendirdi. Maç içi kararlar ve rol dağıtımları dışındaki saha içindeki çoğu görevi bu ikiliye bıraktı.