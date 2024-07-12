Büyük aşklar hep böyle başlar, peki ne kadar doğru? İlk görüşte aşk gerçek midir, ilişki terapistleri cevapladı!
Büyük aşklar hep böyle başlar dedikleri doğru mu? Birbirine ilk bakışta aşık olmak, masallardan çıkma bir romantizm mi yoksa gerçek hayatta da mümkün mü? İlişki terapistleri bu konuya dair en ilginç ve çarpıcı yanıtları verdi. İşte detaylar!
İlk görüşte aşk bir efsane mi, yoksa gerçek mi? Sokakta yürürken ya da bir kafede otururken bir anda kalbinizin hızlı atmasına sebep olan o kişiyle karşılaşmak, filmlerde gördüğümüz kadar gerçek olabilir mi? İlişki terapistleri bu romantik fenomeni masaya yatırdı ve işte ilk görüşte aşkın perde arkası...
PARTNER BAĞININ ARDINDAN AŞK GELİYOR
Fizyolojik olarak, romantizmin ilk aşamalarını aşk gibi hissettirebilecek pek çok şey oluyor - hormon akışına neden olmaktan beynin bağımlılık davranışlarına karşılık gelen bölgelerini harekete geçirmeye kadar. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ilk görüşte aşkın sadece şehvet olduğunu ve gerçek aşkın daha sonra, partner bağı kurulduktan sonra geldiğini savunmaktadır.
AŞK MI ŞEHVET Mİ?
Peki, aşk nedir? Haddaway'in liste başı şarkısı bir yana, aşkın birkaç farklı tanımı olabilir. Merriam-Webster sözlüğüne göre aşk, "akrabalık veya kişisel bağlardan kaynaklanan, bir başkasına duyulan güçlü sevgi" iken, New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı aşkın üç kategoriye ayrılabileceğini öne sürmüştür: şehvet, çekim ve bağlılık.
BİLİMSEL OLARAK İŞLER NASIL YÜRÜYOR?
Beynin duyguları düzenleyen bölgesi olan amigdala tarafından yönlendirilen testosteron ve östrojen hormonları şehvetten sorumluyken, cazibe stres ve ödül merkezleri olan nükleus akumbens ve ventral tegmental tarafından belirlenir
Nörotransmitterler dopamin, noradrenalin ve kortizol, bir kişi birinden etkilendiğini hissettiğinde devreye girer. Bağlanma söz konusu olduğunda oksitosin ve vazopressin daha baskındır. İngiltere'deki Dr Fox Online Pharmacy'de üreme sağlığı uzmanı ve tıp yazarı olan Dr. Deborah Lee, bu nedenle birine karşı duyulan ilk çekimin muhtemelen aşk olmadığını söyledi.
İLK GÖRÜŞTE AŞK DOĞRU KİŞİYİ BULDUĞUNUZA DAİR BİR İŞARET DEĞİL!
İngiltere'deki Couples Therapy kliniğinde klinik psikoloji doktoru ve çift terapisti olan Eric Ryden, ilk görüşte aşk söz konusu olduğunda, bu duygunun daha çok şehvet duygusu olduğunu söylüyor.
Ryden, verdiği demeçte, "Ve bu güzel sarhoş edici duygular uzun sürmez" dedi. "Ayrıca, eğer uzun vadeli bir partner arıyorsanız, ilk görüşte aşk doğru kişiyi bulduğunuza dair bir işaret değildir."
"İLK GÖRÜŞTE AŞK" VÜCUDUMUZA NE YAPAR?
Psikolog Susan Albers, ilk görüşte aşkı deneyimlediğinizde vücudunuzda tam olarak neler olduğunu ve bu ilk, kısacık anların doğru miktarda bakım verildiğinde gerçek bir şeye dönüşmesinin bazı yollarını açıklıyor.
İlk görüşte aşkı deneyimlediğinizde, bu deneyim saniyeler içinde, genellikle beklenmedik bir şekilde, etkilendiğiniz kişiye sadece bir anlık bakışınızla gerçekleşir. Ve eğer o kişiyle konuşmaya başlarsanız, ona karşı hissettiğiniz çekim katlanarak artar. Çoğu zaman insanlar ilk görüşte aşktan havai fişek ya da kıvılcımların uçuşması gibi bahsederler. Dr. Albers, "Bu deneyimin yoğunluğuna kapılmak çok kolaydır" diyor.
ÜÇGEN AŞK TEORİSİ
Dr. Albers, yaşadığınız aşkın türünü ölçmek için iyi bir yöntem olarak Robert Sternberg'in Üçgen Aşk Teorisi'ne işaret ediyor. Sternberg'in teorisi, tüm ilişkilerin temelde üç temel bileşenin değişen miktarlarına dayandığını öne sürer: yakınlık, tutku ve bağlılık.
Dr. Albers, "İlk görüşte aşk, bu üçgenin tutku kısmıdır, ancak gerçek, romantik bir aşk yaşamak için bu üç bileşene de sahip olmanız gerekir," diye açıklıyor. "İlk görüşte aşkı gerçek aşktan ayırmak için biraz düşünmek ve bunun kalıcı bir ilişki mi yoksa geçici bir çekim mi olduğunu anlamak için zaman ayırmak gerekir. İşin özünde aşk doğru bir terim olmayabilir, ama karasevdadır."
"İLK GÖRÜŞTE AŞKTI" DİYEN ÇİFLTER DOĞRU MU SÖYLÜYOR?
Peki, neden başarılı çiftlerin ilk tanıştıklarında bunun ilk görüşte aşk olduğunu söylediklerini ve gerisini zamana bıraktıklarını bu kadar sık duyuyoruz?
Öncelikle bunun nedeni, çekici olduğunu düşündüğümüz insanlara daha olumlu özellikler atfetme eğiliminde olduğumuz, hale etkisi adı verilen psikolojik bir davranış olabilir. Bir başka neden de seçici hafıza önyargısı ve çiftlerin ilişkilerine dair hafızalarını güçlendirmeye yönelik içsel arzuları olabilir.
"İnsanlar nasıl tanıştıklarını anlattıklarında ve bunun ilk görüşte aşk olduğunu söylediklerinde, bazen seçici hafıza önyargısına sahip oluyorlar" diyor Dr. Albers. "Hikayeyi bu tanıma uyacak şekilde yeniden yazıyorlar ya da bu şekilde aşık olunduğuna inanarak kendini gerçekleştiren bir kehanette bulunuyorlar."
YA İLK GÖRÜŞTE AŞK HİSSETMEZSEM?
Bir ilişkiyi sürdürmeye karar vermenizde başka bir kişiye duyulan ilk çekim kesinlikle bir faktör olsa da, uzun süreli aşk o ilk kıvılcımdan çok daha fazlasını içerir. Bununla birlikte, o ilk çekimi ve bağı deneyimlemezseniz, bu ilişkinin sonunun geldiği veya gerçek aşkın gelişmeyeceği anlamına gelmez.
Gerçek şu ki, gerçek aşk bir insanı tanıdıkça zaman içinde gelişir. Bir ilişki sağlıklı bir şekilde ilerlediğinde, doğal olarak daha çekici hale gelecek, daha derinden bağlanacak ve diğerine karşı derin bir şefkat ve sadakat duygusu yaratacaktır.
Kaynak: Live Science, Cleveland Clinic, Verywell Mind