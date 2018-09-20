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Holliday'in kapak pozunu da obeziteye özendirdiği için eleştiren ünlü TV'ci Piers Morgan, modelin Instagram paylaşımını da hiç acımadan topa tuttu. Morgan, Twitter hesabında yaptığ ıpaylaşımda Tess Holliday'in pozuna yönelik olarak "Bu çok üzücü. Tess'in kendisine daha dürüst davranacak, tehlikeli şekilde fazla kilolu olduğunu söyleyecek daha iyi arkadaşlara ihtiyacı var" diye yazdı. Morgan, Tess Holliday'in kilosu ile ilgili olarak bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.