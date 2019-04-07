Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın yüzde 97'si tamamlanırken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. Havacılık sektöründe dünyanın en büyük göçü olarak nitelendirilen 5 Nisan Cuma günü saat 03.00 itibarıyla başlatılan taşınma, 45 saatlik planlamadan daha kısa sürerek 33 saat içerisinde yüzde 96 oranında bitirildi.
BU SABAH YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu sabah 10.00 itibari ile taşınma işleminin yüzde 97'sinin tamamlandığını açıkladı.
Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de İstanbul Havalimanı operasyonunun ilk gününün sorunsuz tamamlandığını bildirdi. Ekşi, Twitter hesabından Cumartesi günü 148 seferi yüzde 92 zamanında kalkış ile 39.800 yolcu ile tamamladıklarını bugün toplam 307 seferde 65.466 yolcumuzu taşımayı planladıklarını yazdı.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 6, 2019
Yolcular da sosyal medya hesaplarından ilk izlenimlerini paylaştı. Trafiğin olmadığı saatlerde havalimanına ulaşmanın kolay ve hızlı olduğundan bahseden yolcular, kontuar ile yolcuların uçağa alındıkları kapılar arasındaki mesafenin uzunluğundan şikayet etti. Bu sürenin 7-8 dakikayı bulduğu belirtildi. Zaman zaman kontuarlarda kuyruk oluştuğu dikkat çekti.
Havalimanında yolculara rehberlik yapan personel güler yüzleriyle takdir topladı.
Binanın hala inşaat kokması ve halen faaliyete geçmemiş mağazaların bulunması da yolcuların dikkatini çeken bir başka nokta oldu.
SELAMLAMA UÇUŞUYLA VEDA
SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK
"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi. Yoğunluk genellikle yurt dışı uçuşlarında yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda günlük 590 sefer yapılırken, ‘Büyük Göç’ sebebi ile 64 uçuş daha eklendi.
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