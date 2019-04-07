Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan CNNT Türk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma ile ilgili "Saat 10.00 itibari ile taşınma işleminin yüzde 97'si tamamlandı" açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik, diyebiliriz. Saat 10.00 itibariyle yüzde 97 mertebesinde taşınma işlemi tamamlandı. Bu taşınma işlemi aslında 29 Ekim 2018'de başlamıştı. Ancak Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların, yolcu hareketinin sonlandırılıp tamamen İstanbul Havalimanı'na nakledilmesi işi esnasında özellikle de iki havalimanının uçuş koridorlarının birbirini etkilemesi nedeni ile böyle bir taşınma programına ihtiyaç duyuldu.



"TAŞINMA 29 SAATTE BİTTİ"

- Geçtiğimiz bu hafta içerisinde topyekün taşınma hadisesini 45 saat olarak planlamıştık. Biz, bunu 29 saatte bitirdik. Öngörülenden daha erken bir zamanda tamamladık. İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatımızın başlangıç safhasından tamamlanıncaya kadarki süreçte bu havalimanının yapım metoduyla ilgili teknik konularıyla ilgili birçok eleştiri oldu. Bunlar özellikle de dış kaynaklı fakat yurt içindeki seslendiren kişiler tarafından da ağırlıklı olarak yapıldı. İnşa esnasında da devamlı bu eleştirleri aldık. Biz bunlardan gocunmadık, yaptığımız işin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, ne kadar zamanda yapılması gerektiğini ve bunun her şeyden önemlisi neden böyle bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettik.



"ZEMİN ISLAH METODLARI UYGULADIK"

- Havaalanının yapıldığı yer, zemin şartları bakımından örselenmiş bir zemindi. Burada daha önce madencilik faaliyetleri yapılmıştı. Yani, zemin kazılmıştı. Toprak bir tarafa atılmıştı, alttan kömür madeni çıkarılmıştı. Madencilik faaliyetleri olan bir bölgeydi. Biz burayı ıslah ettik. Burada havalanının proje haline getirilmesi ile ilgili ileri teknoloji kullanarak burada zemin ıslah metodlarını uyguladık. Bilimsel gerçekler, bilimsel kurallar ışığında buradaki zeminin bir havalanı yapğısını taşıyabilecek şartlarda ıslah edildi. Dolgu teknikleri uyguılandı. Kazı teknikleri uygulandı ve bu havalanı şimdiki haline getirildi.



İSTANBUL HAVALİMANI ULAŞIMI

- İstanbul Havalimanı'nın en önemli avantajlarından biri de Atatürk Havalimanı'na göre ulaşım yollarının yeterli kapasitede olması. Mesafe olarak bazı noktalara uzak olabilir. Mesela Bakırköy'e, Küçükçemece'ye, Zeytinburnu'na ya da İstanbul'un batı bölgesindeki Avcılar ile Fatih arasındaki bölgelere göre biraz uzak olabilir. Ama bu uzaklık ulaşım bakımından bir zorluk gerektirmiyor.



- İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölgede karayolu trafiği bakımından önümüzdeki 20 yılda bir sıkıntı beklemiyoruz.

2020'nin ilk yarısında Gayrettepe Havalimanı arasındaki metroyu hizmete alacağız. Hazirana gelmeden bitecek. 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı. Seyahat süresi yarım saatten az olacak.

- Yeni pisti gelecek yıl bugünlerde açacağız. 2020'nın mart ayı olarak düşünülüyor.

- Havaist ulaşımı var. İstanbul'dan 20 noktada havalimanına servis yapacak. 2300 adet gidiş geliş yapacak. 90 bin kişiyi günde taşıyacak. Ayrıca İETT otobüsleri de İstanbul'un belirli merkezlerinden 24 saat hizmet verecek. Burada tabii havalimanında taksi hizmetleri de disiplinize edildi.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ ROTAYI GÖSTEREREK YOLA ÇIKACAK

İstanbul Havalimanında görev yapacak taksi sayısı şu anda 660, sonrasında artırılacak ve binin üzerine çıkabilecek. Buradaki taksiyi kullanacak sürücülerin İngilizce bilme şartı getirdi, İGA bunu denetliyor. Turistle sorun sıkıntı olmayacak. Havalimanı bundan sonra Türkiye'nin, Türk insanının dünyadaki en önemli vitrin noktalarından biri olacak. İlk temaslardan biri taksi sürücüleri olacak. Yabancı yerli yolculara karşı nezaketli olması lazım. Bu araçların içinde özel konulmuş ekranlarla sürü nereye gideceğini, yolcu nereye gideceğini söylediğinde sürücü kendisine tercih sunacak, yol konusunda. Taksicilerle yaşanan sorunlardan biri bu dolandırma işi. Bu önemli sürücünün istediği güzergahta.. Sürücü isterse aracın plakasını, sürücüyü öğrenme şansı olacak. Kredi kartı ile ödeme imkanı olacak.



YÜKSEK HIZLI TREN AÇIKLAMASI

- Ankara'ya gitmek için Yüksek Hızlı Tren (YHT) birinci sırada bence. Hem çok ekonomik hem de süre 4.5 saat

- Bizim taksi süresi Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yarım saati buluyordu. Taksi yolu uzunluğu kısa olabilir. Orada 7-8 uçak bekliyordu, kuyruğa giriliyordu. Ama yeni havalimanında bekleme süresi daha kısa olacak.

- Havalimanı otopark ücreti (Saatlik 19,75 günlük otopark ücreti 63 TL)

Bizim belirlenmiş bir tavan ücretimiz var. Otoparklarda diğer hizmetler de burada veriliyor o yüzden ücretlerde değişim olabiliyor. 45 bin kapasiteli otopark var.

- Sabiha Gökçen'deki yeni pist 2020 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

- Ankara'da şu anda yeni pistin taksi yolunu yapıyoruz o da 2020 yılında kalkış için kullanma fırsatı tanıyacaktır. Ankara iç hatlarda İstanbul'dan sonra en yoğun havalimanı.

- Hızlı trenin kullandığı altyapının teknik özellikleri çok yüksek standarttadır. YHT güvenli bir ulaşım aracıdır. En güvenli ulaşım havayolu sonra hızlı tren gelir

- Alaçatı havalimanı 2021 yılında açılacak. Kaş'ta tespit ve etütler önemli ölçüde tamamlandı. Bitirilme tarihi şimdiden söylemek doğru değil ama yap işlet devrette yaptırmayı planlıyoruz. Burası ticari amaç için kullanılacak.



- Diğer yabancı ülke havayolu şirketleri İstanbul'a uçmak istiyorlardı kapasitemiz dolu yer veremiyorduk. İstanbul Havalimanı ile bu soruna da çözüm bulundu. Ülkemizin ekonomisi, turizmine önemli katkı sunmuş oldu



- Bilet fiyatlarını ikiye ayırmak lazım. Yurt dışı ve yurt içi fiyatları. İç hatların fiyatlarını bakanlık olarak biz belirliyoruz. İşletmecilere rekabet açısından bazı ticari pazarlama tekniklerini kullanarak bilet satışı yapıyorlar. Ama üst tavanı biz belirliyoruz



- Boeing 737 Max konusuyla ilgili uçuş güvenli olmayan uçak tipleri hava sahamızdan da geçirmiyoruz. Sadece iniş kalkışlarda değil.



- Atatürk Havalimanı İstanbullular için bir park ve fuar olacak. Plan ve projesi ilgili bakanlıkça yürütülüyor. Yine havacılık için eğitim merkezi olarak kullanılacak. Kargo hangarları yapılana kadar kargo hizmetleri için kullanılacak. Sivil havacılık için biz burada TEKNOFEST fuarını burada yapacağız. Havacılık konusunda bizi öne çıkaran fuar olacak.



- 5g'ye 2020'de başlayacağız