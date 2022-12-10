A101'de bu hafta gıda ürünlerindeki indirim dikkat çekiyor. Güncel A101 aldın aldın fırsatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte "A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusunun yanıtı ile A101 aktüel 10 - 16 Aralık indirimli ürünler kataloğu...