Bir damla kandan teşhis edilecek!

Veteriner "yaşamaz" dedi! "Gece uyanınca süt içiriyorum!" 0:00 / 0:00

DHA

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'nun ineği erken doğum yaptı.

ADINI 'GÜNEŞ' KOYUP EVİNE ALDI

Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Nadiroğlu seferber oldu. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı.

ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

DHA'da yer alan habere göre buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırıyor. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, erken doğumlu dünyaya gelen buzağının yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"GECE UYANINCA SÜT İÇİRİYORUM"

Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım.

Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. Bir haftadır bizimle evde yaşıyor. Biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Güneş´i, 3 yaşındaki kızım Narin Nazlı´nın beşiğinde besliyorum.

"GÜNEŞ GİBİ DOĞUP YAŞASIN DİYE"

Veteriner hekimin verdiği iğneleri yaptırıyorum. Git gide daha iyi oluyor. Buzağı, kızımın ve bizim neşe kaynağımız oldu. Kızım Narin onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güneş, evimizin resmen maskotu oldu. Uzun yıllardır gündelik ev temizliğine gidiyorum.

2 tane ineğim var. Onları besliyor, onlara bakıyorum. Erken doğum yapan Buzağıya `Güneş´ ismini verdik. Güneş gibi doğup, yaşasın diye. Bu süreçte bize destek olan Erciş ilçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Aileyi ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nde görevli Veteriner Hekim Bekir Bora ve arkadaşları, buzağının prematüre doğduğunu buna bağlı olarak akciğerlerin gelişimini tamamlamadığını ve kasların güçsüz olduğunu ancak şu anki genel durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bora, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme programları hakkında aileye bilgi vererek, yetiştiricileri müracaat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.