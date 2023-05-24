Termessos'ta iki doktora tezi çalışması yapıldığına değinen Kızgut, şunları kaydetti:

"Açıkta olan yazıtların çoğu okundu. Bazı bilgiler var ama tüm gerçekleri gün yüzüne çıkaracak olan kazı çalışmalarıdır. Başvuranlar oldu ama henüz kazı yapılamadı. Orası milli park olduğu için bir dal kesemez, yaprak bile koparamazsanız. Milli Park sınırları içinde olması kazı izni alınmasını güçleştiriyor. Coğrafi yapısı çok zorlu. Aşağı, orta ve yukarı kent var.