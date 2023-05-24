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Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

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AA
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yakınlarında bulunan Termessos Antik Kenti, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyor.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    AA'nın haberine güçlü savunmasıyla 'Büyük İskender'in işgal edemediği şehir' olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan, Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'u yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Bölgeye giden ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya'yı seyretme, bölgedeki bitki florasını inceleme, kuş seslerini dinleme, dağ keçisi başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarını görme fırsatı yakalıyor.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, doğayla tarihin buluştuğu Termessos Antik Kenti 2021'de 25 bin 658, geçen sene 48 bin 527 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yılın dört ayında 16 bin 348 misafir ağırlayan kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

     
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    "PİSİDYA KÜLTÜR BÖLGESİNİN BAŞKENTLİĞİNİ YAPAN BİR KENT"

    Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut, Termessos Antik Kenti'nin Pisidya kültür bölgesinin başkentliğini yapan önemli bir kent olduğunu söyledi.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Termessos'ta iki doktora tezi çalışması yapıldığına değinen Kızgut, şunları kaydetti:

    "Açıkta olan yazıtların çoğu okundu. Bazı bilgiler var ama tüm gerçekleri gün yüzüne çıkaracak olan kazı çalışmalarıdır. Başvuranlar oldu ama henüz kazı yapılamadı. Orası milli park olduğu için bir dal kesemez, yaprak bile koparamazsanız. Milli Park sınırları içinde olması kazı izni alınmasını güçleştiriyor. Coğrafi yapısı çok zorlu. Aşağı, orta ve yukarı kent var.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Zorlu koşulları olduğundan, büyük finans gerektiriyor. Büyük bir alan, mezarlığı kentten iki, üç kat daha büyük. Herkesin gözü orada. Tüm Pisidya'yı çalışıyorlar ama başkentini çalışamıyorlar. Cazibesini hiçbir zaman kaybetmeyen bir yer Termessos. Turistlerin de ilgisini çekiyor, ziyaretçilerin sayısı her zaman artıyor."

     
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

    Bölgenin tarihi önemine işaret eden Kızgut, "Düşünün Büyük İskender Makedonya'dan yola çıkıyor, Hindistan'a kadar tüm toprakları alıyor. Alamadığı ender yerden birisi Termessos. Çünkü ulaşılması, çıkması zor. İskender'in ordusunda ağır silahlar var ama epey uğraşmış. Kuşatmanın iki ay sürdüğünü söyleyenler var" dedi.
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
  • Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos

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