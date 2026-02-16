Canlı
        Haberler Gündem Büyük Menderes Nehri'ndeki taşkın riski nedeniyle 21 ev tedbiren tahliye edildi

        Büyük Menderes Nehri'ndeki taşkın riski nedeniyle 21 ev tedbiren tahliye edildi

        Sağanak sonrası Büyük Menderes'in suyu Bağarası ve Karaatlı'da taşma noktasına ulaştı. 21 ev ve hayvanlar tedbiren tahliye edildi, AFAD ile belediye ekipleri sahada...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 23:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 23:26
        Söke'de taşkın alarmı
        Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 21 ev tedbiren tahliye edildi.

        İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın oldu.

        Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki kısımda da nehir suyu taşma noktasına ulaştı.

        İlçe Afet ve Koordinasyon Kurulunca alınan karar doğrultusunda bu mahallelerdeki 21 ev tedbiren tahliye edildi.

        Bölgedeki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

        AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        İzmir'de toprak kayması; 2 bina ve 7 araç zarar gördü

        İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, ilk belirlemelere göre 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Bölgedeki 3 binada oturan 151 kişi tahliye edildi. (DHA)

