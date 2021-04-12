TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziye konu olan Büyük Selçuklu Devleti gündemden düşmüyor. Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili her şey araştırılıyor. Peki, Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kim, nerede kuruldu? İşte Büyük Selçuklu Devleti sultanları
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KURUCUSU KİM?
Büyük Selçuklu Devleti ya da kaynaklar tarafından bilinen ismi ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul bin Mikail (Tuğrul Bey) tarafından kurulmuştur.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NE ZAMAN NEREDE KURULDU?
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu.
Selçuklular 1035'te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerlediler. 1037'de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler. 1038'de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SULTANLARI
|Büyük Selçuklu Devleti (1029–1157)
|Taht ismi
|Asıl isim
|Resim
|Unvan
|Doğum-Ölüm
|Hükümdarlık başlangıcı
|Hükümdarlık sonu
|Aile bağlantıları
|Not
|Tuğrul
|Tuğrul bin Mikail
|Ruknedein, Abutalip, Bey, Sultan
|995-1063
|1029
|1063
|Selçuk Bey oğlu Mikail'in oğlu
|Alp Arslan
|Muhammed bin Davud Çağrı
|Adudeddevle Ebu Şuça, Sultan
|1039-1072
|1063
|1072
|Tuğrul Bey'in kardeşi Davud Çağrı Bey'in oğlu
|Esir alınmış bir kale komutanı tarafından öldürüldü.
|I. Melikşah
|Hasan
|Sultan Celalü'ldevle ve'd-din Müizzuddin Ebu'l Feth Melikşah
|1055-1092
|1072
|1092
|Alp Arslan'ın oğlu
|I. Mahmud
|Mahmud
|Nasireddin, Abulkasem, Sultan
|1086-1094
|1092
|1093
|I. Melikşah'ın oğlu
|Beş yaşında sultan ilan edildi. 1093-1094'te İsfahan ve Fars bölgesi tabi hükümdarı
|Berkyaruk
|Muhammad Berkyaruk bin Melikşah
|Ebu Muzaffer Rükneddin
|1080-1105
|1094
|1105
|I. Melikşah'ın oğlu
|II. Melikşah
|Muizzeddin Melikşah
|Muizziddin, Ebulfeth, Sultan
|1101-?
|1105
|1105
|Berkyaruk'un oğlu
|Amcası Muhammed Tapar tarafından tahttan indirildi ve kör edildi.
|Muhammed Tapar
|Giyaseddin, Ebuşucca, Sultan
|1082-1118
|1105
|1118
|I. Melikşah'ın oğlu
|Sencer
|Ahmed
|Muizziddin, Ebulhareth, Sultan
|1085-1157
|1118
|1157
|I. Melikşah'ın oğlu
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