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Büyük Selçuklu Devleti sultanları: Büyük Selçuklu Devleti kurucusu, hükümdarları kim, nerede kuruldu?

Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Büyük Selçuklu Devleti sosyal medyanın gündeminde düşmüyor. Son zamanda popülerliği iyice artan tarih dizileri sebebiyle sık sık araştırılan Büyük Selçuklu Devleti'nin kimin tarafından kurulduğu merak ediliyor. Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kim, nerede kuruldu? İşte Büyük Selçuklu Devleti sultanları

Büyük Selçuklu Devleti sultanları: Büyük Selçuklu Devleti kurucusu, hükümdarları kim, nerede kuruldu?

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziye konu olan Büyük Selçuklu Devleti gündemden düşmüyor. Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili her şey araştırılıyor. Peki, Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kim, nerede kuruldu? İşte Büyük Selçuklu Devleti sultanları

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KURUCUSU KİM?

Büyük Selçuklu Devleti ya da kaynaklar tarafından bilinen ismi ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul bin Mikail (Tuğrul Bey) tarafından kurulmuştur.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NE ZAMAN NEREDE KURULDU?

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu.

Selçuklular 1035'te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerlediler. 1037'de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler. 1038'de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SULTANLARI

Büyük Selçuklu Devleti (1029–1157)
Taht ismiAsıl isimResimUnvanDoğum-ÖlümHükümdarlık başlangıcıHükümdarlık sonuAile bağlantılarıNot
TuğrulTuğrul bin MikailRuknedein, Abutalip, Bey, Sultan995-106310291063Selçuk Bey oğlu Mikail'in oğlu
Alp ArslanMuhammed bin Davud ÇağrıAdudeddevle Ebu Şuça, Sultan1039-107210631072Tuğrul Bey'in kardeşi Davud Çağrı Bey'in oğluEsir alınmış bir kale komutanı tarafından öldürüldü.
I. MelikşahHasanBüyük Selçuklu Sultanı Melikşah.jpgSultan Celalü'ldevle ve'd-din Müizzuddin Ebu'l Feth Melikşah1055-109210721092Alp Arslan'ın oğlu
I. MahmudMahmudNasireddin, Abulkasem, Sultan1086-109410921093I. Melikşah'ın oğluBeş yaşında sultan ilan edildi. 1093-1094'te İsfahan ve Fars bölgesi tabi hükümdarı
BerkyarukMuhammad Berkyaruk bin MelikşahEbu Muzaffer Rükneddin1080-110510941105I. Melikşah'ın oğlu
II. MelikşahMuizzeddin MelikşahMuizziddin, Ebulfeth, Sultan1101-?11051105Berkyaruk'un oğluAmcası Muhammed Tapar tarafından tahttan indirildi ve kör edildi.
Muhammed TaparGiyaseddin, Ebuşucca, Sultan1082-111811051118I. Melikşah'ın oğlu
SencerAhmedMuizziddin, Ebulhareth, Sultan1085-115711181157I. Melikşah'ın oğlu

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