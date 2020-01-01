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Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı

İstanbul'da Büyükada'dan Bostancı'ya doğru gitmekte olan vapur arızalandı. Büyükada açıklarında mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldular. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada vapur arızası

İstanbul Büyükada'dan Bostancı'ya doğru gitmekte olan vapur arızalandı. Büyükada açıklarında mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldular. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

İKİ VAPUR HALATLARLA BAĞLANDI

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz gün saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Bostancı'ya gitmek üzere Büyükada iskelesinden kalkan bir vapur denizin ortasında arızalandı. Büyükada açıklarında arızalanan vapurun yolcuları büyük panik yaşadı. Mahsur kalan yolcuları kurtarmak için vapurun yanına başka bir vapur yanaştı. İki vapur birbirine halatlarla bağlandı. Yolcular vapurların arasında kurulan bağlantılar ile diğer vapura geçiş yaparak kurtuldu.

O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan vapur denizin ortasında kalıyor. Başka bir vapur arızalanan vapurun yanına yaklaşıp halatlarla bağlanıyor ve yolcular diğer vapura geçiş yapıyor.

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