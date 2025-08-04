Büyükada sahilde cansız beden bulundu

Büyükada sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Büyükada'da sahilde cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız beden, Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi
Büyükada sahilde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkeğe ait cansız bedeni karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.