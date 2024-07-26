Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde büyükbaş hayvan taşıyan TIR, kaygan yolda kontrolden çıkarak çarptığı bariyerlerde asılı kaldı. Kazada 6 büyükbaş hayvan öldü. Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Anadolu Otoyol'unda kontrolden çıkan büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı. Dorseden düşen 6 hayvan öldü.
U.O. yönetimindeki TIR, otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, yol kenarına savrulan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.
Ekipler TIR'ı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, gazetecilere kazanın, hayvanların Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülürken meydana geldiğini söyledi.
İstanbul'daki besicinin kendilerini araması üzerine kaza yerine gittiklerini belirten Karaduman, "TIR'da 26 hayvan vardı, 6'sı telef oldu, 5'i kayıp, onları arıyoruz." dedi.