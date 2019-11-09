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Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga

İHA

Büyükçekmece Sahilindeki bir restoranda iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silah ile bir kişi de bıçakla yaralandı

Büyükçekmece

Olay gece saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranda eğlenmeye gelen iki grup arasında sözlü tartışma meydana geldi. Kız arkadaşı meselesinden dolayı iki grup mensupları arasında restoran içerisinde tartışma meydana geldi.

Tarafları, restoran çalışanları ve vatandaşlar dışarı çıkardı. Dışarı çıkan taraflar arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. Bu sırada taraflardan biri yanında bulundurduğu silah ile karşı taraftan olan iki kişiyi yaraladı.

Yaşanan tartışma üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarı alan ekipler, olay yerine intikal etti. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Yaşanan gelişme ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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