Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen bugün, anne ve babalarının öldürüldüğü evin önünde basın açıklamasında bulundu. Saldırıda ölü gibi yapıp kurtulan Büşra Büyükşen, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tutuklanan kişilerin cezaları belli oldu. Bizim için buruk bir sevinç oldu, ama sonuçta adalet yerini buldu" dedi.

Büyükşen çiftinin çocuklarından doktor Osman Büyükşen, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini belirtti. Anne ve babasının mezarında rahat edeceğini ifade eden Osman Büyükşen, "Annemle babamı, geri getirmeyecek belki ama bu saatten sonra artık biz sadece yasımızı tutacağız. Annem ve babam bu saatten sonra artık huzur içerisinde uyuyacaklarını, mezarlarında rahat edeceklerini düşünüyorum. Bu eve girerken artık biraz daha alnımız ak, başımız dik olacağını düşünüyorum. Çünkü bu süre içerisinde mezarına giderken utanarak gidiyordum. Eve girerken utanarak gidiyordum. Şimdi biraz daha rahatım" dedi.

"BİZ ŞÜPHELİ ŞAHISLARI TUTUKLANANA KADAR İSİMLERİNİ DUYMADIK"

Anne ve babasının kimseyle husumetinin olmadığını belirten Osman Büyükşen, şunları söyledi:

"Kamuoyunda yanlış dezenformasyon nedeniyle farklı algılar oluşturuldu. Bunun da biz sıkıntılarını yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Fakat olay aslında şöyle; 28 klasör, 7 bin 500 sayfadan oluşan bir dosyanın içerisinde her şey çok titizlikle araştırılmış. Dinlemeler sadece bu yanlış adres mevzusu ilgili olmamış her şey detaylı bir şekilde araştırılmış ve dosya bu şekilde aydınlatılmış.

Dosyanın içeriğini bilmeyenler, okumayanlar, bu dosyayla ilgili ekrandan gördükleriyle ilgili yorum yapmalarını, doğal karşılamakla birlikte, biraz daha anne ve babasını kaybeden insanlara karşı empati yapmalarını istiyorum. Biz anne ve babamın, dava dosyasını kapatacak insanlar değiliz. Böyle bir algıyı oluşturuluyor. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Biz bu şüpheli şahısları tutuklanana kadar isimlerini duymadık. Dolayısıyla bunlarla ilgili bizim bir ifade vermemiz, bunlara iftira atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.