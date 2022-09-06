Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Buz Devri serisi ekranlara geri dönüyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma bu akşam (6 Eylül Salı), Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin merak edilenleri…

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Buz Devri’nin sevimli firavun faresi Scrat, meşe palamudunu kovalarken dünya dışına çıkar ve birtakım zincirleme durumların yaşanmasına neden olur. Bu sırada dünyaya yaklaşan bir göktaşından kaçmak için bir araya gelen Manny, Sid, Diego ve arkadaşları ilginç bir maceraya atılır.