Bostaniçi Mahallesi'nde donmuş Sıhke Gölü'ne yiyecek aramak için giren köpek yavrusu, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede buzda sıkışmış hayvana müdahale edemeyince, durum, polise bildirildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kırarak ilerleyip köpeğe ulaştı.

Soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getiren Ökten, hayvanı veteriner hekimlere teslim etti.

Köpek, kıyıda bekleyen veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

Polis memuru Ökten, yaptığı açıklamada, köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğu ifade ederek, "Göl, kısmi buz tutmuş. Köpeğe ulaşmak zor oldu. Maalesef vücut ısısının düşmesine bağlı hipotermi geçirmiş. Zor bir yüzüş olmasına rağmen kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi veteriner hekimlerimiz tedavisini yapacak. Umarım hayata tutunur." dedi.

Yavruyu yaşatmak için seferber olduklarını anlatan veteriner hekim Şah İsmail Bilge ise "İlk tedavisinde refleksini aldık. Hipotermi geçirmiş. Durumu ağır. Nefes aldığı için bize ümit vaat etti. Buna istinaden şu an arkadaşlarımız köpeği yoğun tedavi altına aldı. İnşallah tedaviye cevap verir ve iyileşir." diye konuştu.

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