Buzluktan çıkan börek nasıl pişirilir? Buzluktan çıkan böreği pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Buzlukta aylarca saklanan bir böreği fırına vermek, kulağa ne kadar kolay gelse de pişirme tekniği konusunda araştırmalar devam ediiyor. Özellikle iç harcının dokusu, yufkanın kıvamı ve pişme süresi gibi detaylar, nihai lezzetin kaderini belirliyor. Peki, evde el emeğiyle hazırlanan ya da hazır alınan dondurulmuş börekleri lezzetli bir sonuca ulaştıran püf noktalar neler olabilir? İşte, buzluktan çıkarılan börekleri pişirme ile ilgili merak edilen her şey.

BUZLUKTAN ÇIKAN BÖREK NASIL PİŞİRİLİR?

Buzlukta saklanan börekler, pratikliği ve lezzeti bir araya getiren en kurtarıcı yiyeceklerden biridir. Ancak bu lezzetin tam kıvamında olması için pişirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı temel adımlar vardır. Buzluktan çıkarılan börek, öncelikle oda sıcaklığında bir süre bekletilerek çözülmeye bırakılmalıdır. Tamamen çözülmesi beklenmeden fırına verildiğinde iç kısmı çiğ kalabilirken dışı yanabilir. Çözülen börek, önceden ısıtılmış fırında alt-üst ayarda ve kontrollü sıcaklıkta pişirilmelidir. Böylece hem içi yumuşacık kalır hem de dışı nar gibi kızarır.

REKLAM BUZLUKTAN ÇIKAN BÖREĞİ PİŞİRME TEKNİĞİ Derin dondurucudan çıkan bir böreğin lezzetli bir şekilde pişmesi için uygulanacak teknik, hem böreğin türüne hem de dolapta ne kadar süreyle beklediğine bağlı olarak değişebilir. Eğer börek önceden pişirilmiş ve sadece ısıtılması gerekiyorsa, fırın 160-170 dereceye ayarlanmalı ve börek içten dışa ısınacak şekilde yavaşça ısıtılmalıdır. Hamurunun çıtır olması isteniyorsa, üzerine fırça yardımıyla biraz süt ya da sıvı yağ sürülebilir. Ancak börek pişmemiş halde dondurulmuşsa, doğrudan fırına vermek yerine önce buzdolabı rafında 3-4 saat bekletilip kontrollü bir şekilde çözdürülmeli, ardından fırına atılmalıdır. Ani sıcaklık değişimleri böreğin yapısını bozabilir, bu nedenle ısı geçişi nazikçe yapılmalıdır. REKLAM BUZLUKTAN ÇIKAN BÖREĞİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Böreğin dışının çıtır, içinin ise yumuşak ve lezzet dolu olması için birkaç basit ama etkili püf noktası vardır. İşte, buzluktan çıkarılan böreği pişirmenin püf noktaları: