Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı giderek daha 'kirli ve sıcak' hale geliyor. Dağ ve civarında incelemelerde bulunan Western Washington Üniversitesi'nden bilim insanları bölgedeki buzulların hiç olmadığı kadar hızlı eridiğini tespit etti. Nepal'in başkenti Katmandu'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. John All, bu gelişmenin Everest'i dağcılar için daha tehlikeli hale getirdiğini belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE ERİYOR

Ekibiyle birlikte kar içinde çok fazla kirlilik bulduklarını belirten Prof. All "Karı filtreden geçirdiğimizde, renginin şaşırtıcı derecede koyu olduğunu gördük. Bu karın çöp ve kirlilik etrafında kümelendiği anlamına geliyor. Yani kar aslında çöplerin bölgede hapsolmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. Haftalarca bölgedeki buzulları ve bitkileri incelediklerini belirten Prof. All "Havanın ısınması nedeniyle buzullar ve kar o kadar hızlı eriyor ki bir kar fırtınası olduktan kısa bir süre sonra bile erime yaşanıyor. Buzullardaki dramatik azalmanın nedeni küresel iklim değişikliği. Bu da tırmanışı daha tehlikeli hale getiriyor" dedi.

BU YIL 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buzulların incelmesi sebebiyle tırmanış esnasında tecrübeli dağcıların bile tahmin edemeyeceği kırılma ve kaymalar yaşanabiliyor. Dünyanın zirvesine çıkmak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ancak son zamanlarda dağda yaşanan yoğunluk ölümlerin artmasına yol açtı. 22 ve 23 Mayıs'ta kalabalık sebebiyle tırmanış güzergahında uzun kuyruklar oluştu. Yılın ilk 5 ayında Everest'e tırmanmaya çalışırken 11 kişi hayatını kaybetti. Prof. All ve araştırma ekibi de bu kalabalık sebebiyle zirveye ulaşamamış. Prof. All çok sayıda dağcının olduğu bir yerde ekibini riske atmak istemediğini belirtti.