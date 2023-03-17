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Haberler Gündem Eğitim C İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce C İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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C ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce C ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin üçüncü harfi olan c harfi; sahip olduğu özellikler açısından incelendiğinde titreşimli, süreksiz bir diş damak ünsüzü olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar Türkçedeki temel seslerden birisi olmasa da birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilen c ile başlayan kelimeler hangileridir? C ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

C İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce C İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe, 600 binden fazla kelime, kavram ve terimden meydana gelmektedir. Peki, c harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? C ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? C harfi kullanılarak oluşturulmuş kelimelere dair tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt vermeye çalıştık. İşte, tüm detaylar...

C Harfi İle Başlayan Kelimeler

Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ve bu özelliği sebebiyle yumuşak ünsüz harfler arasında yer alan c harfi, Türkçede bulunan yaklaşık 900 kadar kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Bu kelimelerden 4, 5 ve 6 harfli olanlarından sizler için derlediğimiz bazı kelimeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

C İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • caba, cadı, caiz, caka, cali, cami, cana, cani, cari, cart, cebe, cedi, cefa, ceht, celi, celp, cemi, cenk, cerh, ceza, cezp, chat, cıda, cılk, cırt, cıva, cici, cide, cife, cila, cilt, cins, cips, ciro, cönk, cuma, cura, cüce, cüda.

C İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • cacık, cadde, cahil, camcı, camız, camia, camsı, canan, canip, canlı, casus, cayış, cayma, cazcı, cazip, cazlı, cebel, cebin, cebir, cehre, cehri, ceket, celal, celbe, celep, celil, celse, cemil, cemre, cenah, cenap, cenin, cephe, ceren, ceset, cesur, cevap, cevaz, cıvık, cıvma, cızık, cidar, ciddi, ciğer, cihan, cihat, cihaz, cihet, cilve, cimri, cinsi, cirim, cirit, cisim, civan, civar, cizre, cizye, conta, coşku, coşma, cülus, cümle, cüret, cüruf, cürüm, cüsse.

C İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • cafcaf, caferi, cakacı, cakalı, cambaz, camevi, camgöz, camlık, camsız, candan, candaş, canevi, cansız, carcar, carcur, cariye, cavlak, caygın, caymak, cazgır, cazibe, cazsız, cebeci, cebeli, cebren, cefalı, celali, cellat, cemaat, cemevi, cemile, cenaze, cenkçi, cennet, cenubi, cepken, cereme, ceride, cerrah, cetvel, cevher, cevval, ceyhan, ceylan, cezalı, cımbız, cıncık, cıngıl, cırcır, cırlak, cırmık, cıvalı, cıvata, cıvıma, cıvmak, cızbız, ciklet, cilacı, cilalı, cillop, ciltçi, ciltli, cingöz, cinnet, cismen, civciv, cizvit, coşkun, coşmak, cömert, cumhur, curacı, cühela, cümbüş, cüzdan, cüzzam.

C İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Dünyada yaşayan ve anadilleri farklı olan insanların konuştukları ilk ortak dil olması sebebiyle küresel ortak dil olarak tarif edilen İngilizcede de c harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bu başlık altında sizler için özetlemeye çalıştık. Şimdi gelin hep birlikte c ile başlayan İngilizce kelimeler nelermiş göz atalım:

  • Cabal: Komplo, entrika
  • Cage: Kafes
  • Cake: Pasta
  • Calendar: Takvim
  • Call: Çağrı, çağırmak
  • Camera: Kamera
  • Calm: Sakin
  • Campus: Kampüs
  • Capital: Başkent
  • Case: Dava
  • Cash: Nakit
  • Catch: Yakalamak
  • Celebrate: Kutlamak
  • Ceremony: Tören
  • Chapter: Bölüm
  • Calcium: Kalsiyum ya da kireçtaşı
  • Careen: Sarsılmak
  • Career Kariyer
  • Carefree: Kaygısız
  • Careful: Dikkatli
  • Careless: Dikkatsiz
  • Caret: Şapka
  • Caretaker: Bekçi
  • Careworn Üzgün
  • Cargo: Kargo
  • Caricature: Karikatür
  • Carina: Omurga
  • Carious : Çürük
  • Catsup: Ketçap
  • Cattle: Sığır
  • Catty: Sinsi
  • Catwalk: Podyum
  • Cause: Neden Olmak
  • Chair: Sandalye
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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