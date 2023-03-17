Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe, 600 binden fazla kelime, kavram ve terimden meydana gelmektedir. Peki, c harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? C ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? C harfi kullanılarak oluşturulmuş kelimelere dair tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt vermeye çalıştık. İşte, tüm detaylar...
C Harfi İle Başlayan Kelimeler
Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ve bu özelliği sebebiyle yumuşak ünsüz harfler arasında yer alan c harfi, Türkçede bulunan yaklaşık 900 kadar kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Bu kelimelerden 4, 5 ve 6 harfli olanlarından sizler için derlediğimiz bazı kelimeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.
C İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
- caba, cadı, caiz, caka, cali, cami, cana, cani, cari, cart, cebe, cedi, cefa, ceht, celi, celp, cemi, cenk, cerh, ceza, cezp, chat, cıda, cılk, cırt, cıva, cici, cide, cife, cila, cilt, cins, cips, ciro, cönk, cuma, cura, cüce, cüda.
C İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
- cacık, cadde, cahil, camcı, camız, camia, camsı, canan, canip, canlı, casus, cayış, cayma, cazcı, cazip, cazlı, cebel, cebin, cebir, cehre, cehri, ceket, celal, celbe, celep, celil, celse, cemil, cemre, cenah, cenap, cenin, cephe, ceren, ceset, cesur, cevap, cevaz, cıvık, cıvma, cızık, cidar, ciddi, ciğer, cihan, cihat, cihaz, cihet, cilve, cimri, cinsi, cirim, cirit, cisim, civan, civar, cizre, cizye, conta, coşku, coşma, cülus, cümle, cüret, cüruf, cürüm, cüsse.
C İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
- cafcaf, caferi, cakacı, cakalı, cambaz, camevi, camgöz, camlık, camsız, candan, candaş, canevi, cansız, carcar, carcur, cariye, cavlak, caygın, caymak, cazgır, cazibe, cazsız, cebeci, cebeli, cebren, cefalı, celali, cellat, cemaat, cemevi, cemile, cenaze, cenkçi, cennet, cenubi, cepken, cereme, ceride, cerrah, cetvel, cevher, cevval, ceyhan, ceylan, cezalı, cımbız, cıncık, cıngıl, cırcır, cırlak, cırmık, cıvalı, cıvata, cıvıma, cıvmak, cızbız, ciklet, cilacı, cilalı, cillop, ciltçi, ciltli, cingöz, cinnet, cismen, civciv, cizvit, coşkun, coşmak, cömert, cumhur, curacı, cühela, cümbüş, cüzdan, cüzzam.
C İle Başlayan İngilizce Kelimeler
Dünyada yaşayan ve anadilleri farklı olan insanların konuştukları ilk ortak dil olması sebebiyle küresel ortak dil olarak tarif edilen İngilizcede de c harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bu başlık altında sizler için özetlemeye çalıştık. Şimdi gelin hep birlikte c ile başlayan İngilizce kelimeler nelermiş göz atalım:
- Cabal: Komplo, entrika
- Cage: Kafes
- Cake: Pasta
- Calendar: Takvim
- Call: Çağrı, çağırmak
- Camera: Kamera
- Calm: Sakin
- Campus: Kampüs
- Capital: Başkent
- Case: Dava
- Cash: Nakit
- Catch: Yakalamak
- Celebrate: Kutlamak
- Ceremony: Tören
- Chapter: Bölüm
- Calcium: Kalsiyum ya da kireçtaşı
- Careen: Sarsılmak
- Career Kariyer
- Carefree: Kaygısız
- Careful: Dikkatli
- Careless: Dikkatsiz
- Caret: Şapka
- Caretaker: Bekçi
- Careworn Üzgün
- Cargo: Kargo
- Caricature: Karikatür
- Carina: Omurga
- Carious : Çürük
- Catsup: Ketçap
- Cattle: Sığır
- Catty: Sinsi
- Catwalk: Podyum
- Cause: Neden Olmak
- Chair: Sandalye
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