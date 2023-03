C İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce C İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe, 600 binden fazla kelime, kavram ve terimden meydana gelmektedir. Peki, c harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? C ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? C harfi kullanılarak oluşturulmuş kelimelere dair tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt vermeye çalıştık. İşte, tüm detaylar...

C Harfi İle Başlayan Kelimeler

Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ve bu özelliği sebebiyle yumuşak ünsüz harfler arasında yer alan c harfi, Türkçede bulunan yaklaşık 900 kadar kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Bu kelimelerden 4, 5 ve 6 harfli olanlarından sizler için derlediğimiz bazı kelimeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

C İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

caba, cadı, caiz, caka, cali, cami, cana, cani, cari, cart, cebe, cedi, cefa, ceht, celi, celp, cemi, cenk, cerh, ceza, cezp, chat, cıda, cılk, cırt, cıva, cici, cide, cife, cila, cilt, cins, cips, ciro, cönk, cuma, cura, cüce, cüda.

C İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

cacık, cadde, cahil, camcı, camız, camia, camsı, canan, canip, canlı, casus, cayış, cayma, cazcı, cazip, cazlı, cebel, cebin, cebir, cehre, cehri, ceket, celal, celbe, celep, celil, celse, cemil, cemre, cenah, cenap, cenin, cephe, ceren, ceset, cesur, cevap, cevaz, cıvık, cıvma, cızık, cidar, ciddi, ciğer, cihan, cihat, cihaz, cihet, cilve, cimri, cinsi, cirim, cirit, cisim, civan, civar, cizre, cizye, conta, coşku, coşma, cülus, cümle, cüret, cüruf, cürüm, cüsse.

C İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

cafcaf, caferi, cakacı, cakalı, cambaz, camevi, camgöz, camlık, camsız, candan, candaş, canevi, cansız, carcar, carcur, cariye, cavlak, caygın, caymak, cazgır, cazibe, cazsız, cebeci, cebeli, cebren, cefalı, celali, cellat, cemaat, cemevi, cemile, cenaze, cenkçi, cennet, cenubi, cepken, cereme, ceride, cerrah, cetvel, cevher, cevval, ceyhan, ceylan, cezalı, cımbız, cıncık, cıngıl, cırcır, cırlak, cırmık, cıvalı, cıvata, cıvıma, cıvmak, cızbız, ciklet, cilacı, cilalı, cillop, ciltçi, ciltli, cingöz, cinnet, cismen, civciv, cizvit, coşkun, coşmak, cömert, cumhur, curacı, cühela, cümbüş, cüzdan, cüzzam.

C İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Dünyada yaşayan ve anadilleri farklı olan insanların konuştukları ilk ortak dil olması sebebiyle küresel ortak dil olarak tarif edilen İngilizcede de c harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bu başlık altında sizler için özetlemeye çalıştık. Şimdi gelin hep birlikte c ile başlayan İngilizce kelimeler nelermiş göz atalım:

Cabal: Komplo, entrika

Cage: Kafes

Cake: Pasta

Calendar: Takvim

Call: Çağrı, çağırmak

Camera: Kamera

Calm: Sakin

Campus: Kampüs

Capital: Başkent

Case: Dava

Cash: Nakit

Catch: Yakalamak

Celebrate: Kutlamak

Ceremony: Tören

Chapter: Bölüm

Calcium: Kalsiyum ya da kireçtaşı

Careen: Sarsılmak

Career Kariyer

Carefree: Kaygısız

Careful: Dikkatli

Careless: Dikkatsiz

Caret: Şapka

Caretaker: Bekçi

Careworn Üzgün

Cargo: Kargo

Caricature: Karikatür

Carina: Omurga

Carious : Çürük

Catsup: Ketçap

Cattle: Sığır

Catty: Sinsi

Catwalk: Podyum

Cause: Neden Olmak

Chair: Sandalye