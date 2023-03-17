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Türkçede iç ve ön seslerde çokça yer alabilen b harfi, bu özelliği sebebiyle kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, b harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? B ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

B Harfi İle Başlayan Kelimeler

Yaklaşık olarak 600 bin kelimeden meydana gelen Türkçede, yaklaşık 4500 kadar kelimenin b ile başladığı bilinmektedir. Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, orta dereceli kullanılan harfler arasında yer alan b harfi ile başlayan kelimelerin bazılarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

B İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

bıcı, baba, babi, baca, bacı, bade, badi, bağa, bağı, baht, bakı, baki, baks, bala, bale, balo, bana, bani, bank, bant, bara, barı, bari, bark, baro, bası, batı, bati, bayi, baza, bazı, bebe, beis, beka, bela, beli, bent, bere, beri, berk, besi, beta, beti, beze, bezm, biat, bibi, bide, biga, bile, bili, bina, bini, bira, biri, bişi, biye, blok, blöf, blum, bluz, boca, boci, boğa, boks, bold, bolu, bone, bono, bora, borç, borş, boru, boya, boza, böce, böcü, böke, böle, bölü, börk, breş, briç, brik, brit, briz, brom, broş, brüt, buat, buca, buğu, buji, buke, bula, bura, burç, burs, buru, buse, buut, büfe, büro, büst, büve, büyü, bakü, bern.

B İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

babai, bacak, badem, bafra, bagaj, baget, bağcı, bağda, bağıl, bağış, bağıt, bağlı, bahar, bahçe, bahir, bahis, bakan, bakım, bakır, bakış, bakir, bakla, bakma, balcı, baldo, balet, balık, balya, bambu, bamya, banak, banma, banyo, baraj, barak, baran, baret, barış, barit, bariz, basar, basen, basık, basım, başak, başat, başçı, başka, başlı, batar, batık, batıl, batın, bavul, bayan, bayat, bayır, belce, belde, belek, betim, beton, beyan, beyaz, beyin, beyit, biçem, biçim, biçiş, biçki, biçme, bilek, bilet, bilge, bilgi, bilim, bitik, bitim, bitiş, bitki, bitli, bizon, bloke, bobin, boğuk, boğum, bohça, bölen, bölge, bölme, bölük, bölüm, buket, bukle, bulak, , bütçe, büten, bütün,

B İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

babaca, babalı, badana, bağdat, bağıcı, bağlaç, bağlam, bahtlı, bakara, bakaya, bahtlı, bakara, bakaya, barbar, barbut, barkod, barlam, barmen, basılı, basınç, baskça, basket, baskın, başkan, başlık, batıcı, batılı, batıni, baypas, bayrak, bayram, bazuka, beceri, beçene, bedava, beddua, bedeni, bedevi, bedhah, bencil, benden, bendir, benlik, benzer, benzeş, benzin, beraat, berbat, berber, beygir, beykoz, beylik, bezeli, bezeme, bezgin, bıçkın, bıkkın, bıkmak, biçare, biçici, biçmek, bienal, biftek, bileme, bilgiç, bilgin, bilici, bilinç, bingöl, binici, birçok, birden, birisi, birkaç, borçlu, bordro, bordür, boşama, boşluk, boşnak, boşuna, boyacı, boynuz, boysuz, boyuna, bozucu, böbrek, bölmeç, bölmek, budama, budist, budizm, buğday, buyuru, büyülü, büyüme

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Baby: Bebek

Back: Geri

Balcony: Balkon

Book: Kitap

Bank: Banka

Believe: İnanmak

Because: Çünkü

Bright: Parlak

Bus: Otobüs

Busy: Meşgul

Begin: Başlamak

Belong: Ait olmak

Border: Sınır

Belt: Kemer