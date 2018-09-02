CA Penarol - Cerro rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. CA Penarol, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Cerro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. 13 puanlı CA Penarol 2. sırada bulunuyor, Cerro 7 puana sahip ve 9. sırada. CA Penarol son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cerro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 771 kodlu maçı oynayanlar; CA Penarol galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Cerro galibiyet oranı 0.00.

CA Penarol son hafta oynanan Racing Club Montevideo maçında 1-3 kazandı.

Cerro, Rampla Juniors FC karşılaşmaında 1-2 yenildi.

CA Penarol, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CA Penarol, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Cerro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cerro, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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