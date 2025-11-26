Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Çabaları facia ile sonuçlandı! 10 kişi yemek yapma "denemelerini" paylaştı, sonuçlar görenleri gülümsetti!

        Mutfağa büyük umutlarla girip bambaşka bir tabloyla çıkanları görünce insan hem gülüyor hem "ben de aynıyım" diyor. Bu 10 kişinin yemek yapma denemeleri, tariften sapmanın ne kadar "yaratıcı" sonuçlar doğurabileceğini kanıtlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:06
        1

        "Makarna yapmayı planlarken bir dilim kek yaptım."

        2

        "Chantilly kek yapmayı denedim. Gerçekten "denedim" kelimesine odaklanın lütfen."

        3

        "Bir daha cinnamon roll yapmamaya karar verdim."

        4

        "Mağazada gördüğüm pastayı kendim yapmayı denedim. En azından tadı güzel."

        5

        "En yakın arkadaşıma kapibaralı ekmek yapmpak istedim. Umarım şişman hamsterı ile mutlu olur."

        6

        "Kızarmış Cheseecake'im biraz fazla pişti."

        7

        "Karım aynı resimdeki gibi bir "kupa keki" yapmaya çalışıyordu."

        8

        "Nostalji yaşamak için sevgilime Zelda temalı bir doğum günü pastası yapmak istedim."

        9

        "Tatlı kurbağalar planlıyordum. Planladığım gibi gitmedi."

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

